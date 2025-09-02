x
02 сентября 2025
|
последняя новость: 16:01
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
02 сентября 2025
|
02 сентября 2025
|
последняя новость: 16:01
02 сентября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Автомобиль сбил пожилую женщину в Иерусалиме, она в тяжелом состоянии

время публикации: 02 сентября 2025 г., 14:52 | последнее обновление: 02 сентября 2025 г., 14:52
Автомобиль сбил пожилую женщину в Иерусалиме, она в тяжелом состоянии
Flash90. Фото: У.Ленц

Женщина в возрасте около 80 лет получила крайне тяжелые травмы в результате ДТП на улице Шаульзон в Иерусалиме: по сообщению "Маген Давид Адом", ее сбил автомобиль.

Прибывшие на место происшествия медики обнаружили пострадавшую лежащей на проезжей части, она была без сознания. Женщина страдала от тяжелой черепно-мозговой травмы.

Оказав пострадавшей неотложную помощь, ее эвакуировали в больницу "Шаарей Цедек" в тяжелом состоянии.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 28 августа 2025

Автомобиль сбил пожилую женщину в Ашдоде, она в тяжелом состоянии
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 21 августа 2025

В Ашдоде автомобиль сбил ребенка и мужчину
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 19 августа 2025

В Иерусалиме автомобиль сбил молодого мужчину, ехавшего на электровелосипеде