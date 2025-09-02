Автомобиль сбил пожилую женщину в Иерусалиме, она в тяжелом состоянии

Женщина в возрасте около 80 лет получила крайне тяжелые травмы в результате ДТП на улице Шаульзон в Иерусалиме: по сообщению "Маген Давид Адом", ее сбил автомобиль.

Прибывшие на место происшествия медики обнаружили пострадавшую лежащей на проезжей части, она была без сознания. Женщина страдала от тяжелой черепно-мозговой травмы.

Оказав пострадавшей неотложную помощь, ее эвакуировали в больницу "Шаарей Цедек" в тяжелом состоянии.