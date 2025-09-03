Нетаниягу добивается утверждения закона о призыве, чтобы вернуть в коалицию ультраортодоксов

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу заявил, что заинтересован в утверждении закона о призыве с целью возвращения ШАС и "Яадут а-Тора" в коалицию.

Как сообщает "Кан", Нетаниягу говорил об этом своим собеседникам из ультраортодоксальных партий. Он беседовал на эту тему и с главой комиссии Кнессета по иностранным делам и обороне Боазом Бисмутом.

Нетаниягу сказал своим собеседникам, что заинтересован в возвращении ультраортодоксов в коалицию сразу после возобновления работы Кнессета в конце октября.

Накануне Бисмут встречался с бывшим министром строительства Ариэлем Атиасом, представляющим ШАС на переговорах по закону о призыве. В ходе встречи обсуждались дальнейшие шаги по вопросу о призыве. Обсуждение проходило на фоне возражений юридического советника правительства против предложения Бисмута о принятии временного административного распоряжения сроком на один год.

По предложению Бисмута, в этот период ЦАХАЛ сможет призывать число харедим "соответствующее его нуждам", а действие всех санкций в отношении уклонистов будет заморожено.

На этой неделе проходит призыв ультраортодоксальной молодежи в боевые подразделения. До сих пор в военкоматы явились 198 из 300 призывников-харедим.