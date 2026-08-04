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Израиль

Утвержден перевод четверти миллиарда шекелей на нужды ультраортодоксального образования

Кнессет
Ортодоксы
время публикации: 04 августа 2026 г., 14:20 | последнее обновление: 04 августа 2026 г., 14:29
Утвержден перевод четверти миллиарда шекелей на нужды ультраортодоксального образования
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Утвержден перевод четверти миллиарда шекелей на нужды ультраортодоксального образования
Yonatan Sindel/Flash90

Финансовая комиссия Кнессета утвердила перевод около четверти миллиарда шекелей на нужды ультраортодоксальной системы образования. В частности, предусмотрено увеличение финансирования воспитательниц ультраортодоксальных детских садов: впервые все воспитательницы будут получать зарплату с учетом своего трудового стажа.

Кроме того, утверждено финансирование подвозки для учащихся системы независимого образования ("Хинух ацмаи"), которое не контролируется государством, и сети школ "Бней Йосеф".

Также одобрено субсидирование групп продленного дня в освобожденных от государственного надзора учебных заведениях и учреждениях, имеющих статус признанных, но неофициальных, выделены средства на программы культуры иудаизма, работу с подростками, бросившими учебу, и молодежью из группы риска, а также на субсидирование подготовки преподавательниц в семинариях и дополнительное финансирование образовательных учреждений.

Израиль
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