Утвержден перевод четверти миллиарда шекелей на нужды ультраортодоксального образования

Финансовая комиссия Кнессета утвердила перевод около четверти миллиарда шекелей на нужды ультраортодоксальной системы образования. В частности, предусмотрено увеличение финансирования воспитательниц ультраортодоксальных детских садов: впервые все воспитательницы будут получать зарплату с учетом своего трудового стажа.

Кроме того, утверждено финансирование подвозки для учащихся системы независимого образования ("Хинух ацмаи"), которое не контролируется государством, и сети школ "Бней Йосеф".

Также одобрено субсидирование групп продленного дня в освобожденных от государственного надзора учебных заведениях и учреждениях, имеющих статус признанных, но неофициальных, выделены средства на программы культуры иудаизма, работу с подростками, бросившими учебу, и молодежью из группы риска, а также на субсидирование подготовки преподавательниц в семинариях и дополнительное финансирование образовательных учреждений.