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Израиль

На Голанах выявлено бешенство у теленка, четверо работников фермы отправлены на лечение

Бешенство
время публикации: 04 августа 2026 г., 09:09 | последнее обновление: 04 августа 2026 г., 09:14
На Голанах выявлено бешенство у теленка, четверо работников фермы отправлены на лечение
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На Голанах выявлено бешенство у теленка, четверо работников фермы отправлены на лечение
Michael Giladi/Flash90

Министерство здравоохранения сообщает, что на молочной ферме в поселке Маале-Гамла (региональный совет Голан) выявлен случай бешенства у теленка, умершего 31 июля 2026 года.

На данный момент профилактическое лечение против бешенства получили четыре человека, контактировавшие с зараженным животным. Сообщение о подтвержденном случае поступило в министерство 3 августа.

Минздрав призывает всех, кто контактировал с зараженным теленком или чьи домашние животные могли контактировать с ним либо с бродячими животными в районе происшествия в период с 17 по 31 июля включительно, незамедлительно обратиться в окружное бюро здравоохранения "Кинерет" или в ближайшее отделение минздрава для решения вопроса о необходимости профилактического лечения. В нерабочее время следует обращаться в приемные отделения больниц.

Министерство также рекомендует родителям выяснить, не контактировали ли их дети с подозрительными животными, владельцам домашних животных – проверить у муниципального ветеринара актуальность прививок, а также проинформировать туристов и отдыхающих, находящихся в этом районе и соседних населенных пунктах.

Минздрав напоминает, что при укусе или царапине, нанесенных животным, необходимо немедленно промыть рану проточной водой с мылом, обработать дезинфицирующим средством и обратиться в отделение министерства здравоохранения для оценки необходимости проведения профилактики бешенства.

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