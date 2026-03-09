x
09 марта 2026
|
последняя новость: 10:42
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
09 марта 2026
|
09 марта 2026
|
последняя новость: 10:42
09 марта 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Сопровождающая инвалидов обвиняется в избиении подопечной во время поездки

Инвалидность
Полиция
Расследование
время публикации: 09 марта 2026 г., 09:53 | последнее обновление: 09 марта 2026 г., 09:59
Сопровождающая инвалидов обвиняется в избиении подопечной во время поездки
Пресс-служба полиции Израиля

Полиция Северного округа завершила расследование очередного случая издевательств над беспомощным человеком со стороны ответственных за их благополучие. В суд подано обвинительное заключение против 60-летней жительницы Бейт-Шеана, которая работала сопровождающей людей с ограниченными возможностями во время их поездок в образовательные учреждения.

Женщина обвиняется в том, что по дороге в образовательный центр она избила железной палкой девушку-инвалида, за сопровождение которой получает зарплату. Заявление об инциденте поступило в полицию 25 февраля, в ходе расследования полиция изъяла видеозаписи с камеры внутреннего наблюдения, установленной в машине развозки.

Обвиняемая была задержана, по завершении расследования против нее было подано обвинительное заключение за нападение при отягчающих обстоятельствах. Полиция подчеркивает, что жестокое обращение с людьми, которые не в состоянии себя защитить и не могут даже сообщить о происшествии – крайне серьезное преступление.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 17 февраля 2026

Воспитатель учреждения для людей с РАС обвиняется в издевательствах над подопечными
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 10 февраля 2026

Медсестра задержана по подозрению в жестоком обращении с ребенком в больнице
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 27 января 2026

Воспитательница яслей в Кирьят-Шмоне задержана за жестокое обращение с малышкой