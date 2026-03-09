Сопровождающая инвалидов обвиняется в избиении подопечной во время поездки

Полиция Северного округа завершила расследование очередного случая издевательств над беспомощным человеком со стороны ответственных за их благополучие. В суд подано обвинительное заключение против 60-летней жительницы Бейт-Шеана, которая работала сопровождающей людей с ограниченными возможностями во время их поездок в образовательные учреждения.

Женщина обвиняется в том, что по дороге в образовательный центр она избила железной палкой девушку-инвалида, за сопровождение которой получает зарплату. Заявление об инциденте поступило в полицию 25 февраля, в ходе расследования полиция изъяла видеозаписи с камеры внутреннего наблюдения, установленной в машине развозки.

Обвиняемая была задержана, по завершении расследования против нее было подано обвинительное заключение за нападение при отягчающих обстоятельствах. Полиция подчеркивает, что жестокое обращение с людьми, которые не в состоянии себя защитить и не могут даже сообщить о происшествии – крайне серьезное преступление.