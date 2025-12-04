Нетаниягу решил назначить Романа Гофмана новым главой "Мосада"

4 декабря премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу объявил о принятии решения назначить своего военного секретаря, генерал-майора Романа Гофмана, следующим руководителем Службы разведки и специальных заданий "Мосад".

Гофман сменит действующего директора "Мосада" Давида Барнеа, чья пятилетняя каденция завершится в июне 2026 года.

Кандидатура Романа Гофмана после серии собеседований с разными претендентами направлена на рассмотрение консультативной комиссии по назначению на высшие должности. Окончательное утверждение назначения состоится после прохождения всех необходимых процедур.

Роман Гофман, уроженец белорусского Мозыря. Командовал 7-й бронетанковой бригадой "Саар ми-Голан" и развернутой на Голанских высотах 210-й территориальной дивизией "А-Башан". 7 октября 2023 года, будучи командующим Центром боевой подготовки сухопутных войск, Роман Гофман отправился в Сдерот, чтобы принять участие в отражении нападения ХАМАСа на Израиль. Он получил тяжелое ранение в бою. В апреле 2024 года Гофман был назначен военным секретарем премьера и стал первым генерал-майором "большой алии".

В сообщении канцелярии главы правительства Израиля о решении назначить Гофмана на пост главы "Мосада" отмечается, что он прошел длинный путь в ЦАХАЛе: служил бойцом и командиром в бронетанковых войсках, командиром 75-го батальона 7-й бригады 7, офицером оперативного отдела дивизии "Гааш" (36-я дивизия), командиром бригады "Эцион" и 7-й бронетанковой бригады, командовал 210-й дивизией "А-Башан", возглавлял Центр сухопутной подготовки, затем был начальником штаба координатора правительства на территориях, а в настоящее время занимает пост военного секретаря премьер-министра.

В заявлении канцелярии подчеркивается, что назначение Гофмана на должность военного секретаря в разгар "Войны возрождения" (войны "Железные мечи") показало его "исключительные профессиональные способности" – от быстрого вхождения в должность до непосредственного участия и координации работы по семи фронтам войны. Гофман находился в постоянном контакте со всеми израильскими разведслужбами, в особенности с "Мосадом". Согласно тексту сообщения, Гофман проявил "креативность, инициативность, хитрость, глубокое знание противника, абсолютную конфиденциальность и умение хранить тайну".

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу заявил, что считает Романа Гофмана "наиболее достойным и подходящим кандидатом" на пост главы "Мосада" и пожелал ему успеха на новой должности, подчеркнув: "Ваш успех – это наш успех".