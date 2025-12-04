Опубликованы результаты расследования обстоятельств гибели сержанта Серлина

ЦАХАЛ опубликовал результаты расследования обстоятельств гибели 19-летнего сержанта Йосефа Хаима Цви Серлина из Иерусалима, который умер во время учений на севере Израиля в ночь на 26 марта 2025 года.

Сержант Серлин служил в 504-м подразделении управления военной разведки Израиля.

Опубликованы выводы комиссии экспертов под руководством бригадного генерала Р., созданной начальником военной разведки, генералом Шломи Биндером, после завершения отдельного медицинского расследования.

Комиссия изучила приказы, инструкции и материалы учений, опросила командиров, солдат, штабных офицеров и инструкторов по рукопашному бою в части, на базе учебного центра Бахад 8 и в других подразделениях. Были получены свидетельства бойцов и командиров, присутствовавших при инциденте.

Согласно выводам экспертов, Серлин выполнял упражнение в рамках тренировки по крав-мага, включенной в курс подготовки бойцов подразделения. Во время выполнения упражнения он получил травму, и, несмотря на попытки оказать ему медицинскую помощь, скончался. По соображениям конфиденциальности медицинские детали не раскрываются.

Расследование показало, что в ходе тренировки имели место ошибки и нарушения, выходящие за рамки профессиональных инструкций: способ проведения упражнения противоречил приказам и указаниям начальника пехоты и десантных войск по вопросам боевой подготовки.

В отчете ЦАХАЛа подчеркивается, что параллельно инцидент расследует военная полиция; в рамках этого расследования выясняются все обстоятельства, включая непосредственную причину смерти. Следствие еще не завершено, по его итогам материалы будут переданы в военную прокуратуру и представлены семье.

По результатам расследования приняты дисциплинарные меры в отношении ряда командиров в подразделении 504: командир части, бригадный генерал Д., получил нарекание; подполковник Й., командир системы подготовки бойцов, будет лишен возможности продвижения по службе сроком на шесть лет; капитан Н. немедленно отстранен от должности и на два года лишен права занимать командные посты; лейтенант А. также немедленно снят с должности и на два года лишен командных должностей; лейтенант Т. отстранен от должности и уволен из ЦАХАЛа.