Условия на пляжах Израиля: тепло, но купание запрещено. В пятницу-субботу возможны осадки

В эти выходные, 4-6 декабря, в прибрежных районах будет тепло. Температура выше среднесезонной. Волнение незначительное. В пятницу и в субботу временами ожидаются дожди, в том числе в Эйлате.

Купальный сезон закончился. Спасателей на пляжах нет.

Около восточного побережья Средиземного моря за последнюю неделю медуз встречали чаще, чем в конце ноябре. В северной части побережья медуз больше, чем в южной. Следует соблюдать осторожность.

На побережье Средиземного моря днем – 24-29 градусов по Цельсию. При этом температура воды – 23-24 градуса. Высота волн – до 1 м.

В Эйлате днем – 27-28 градусов. В Эйлатском заливе волны до 0,5 м, временами возможно более значительное волнение. Температура воды – 25 градусов.

На берегу Кинерета температура днем – около 25 градусов. Волны до 1 м. Температура воды – 24 градуса.

На берегу Мертвого моря температура днем – 24-26 градусов. Волны до 0,7 м. Температура воды – 24 градуса.

Напоминаем: купание на пляжах, где нет спасателей, запрещено. К сожалению, многие этот запрет игнорируют.