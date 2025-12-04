Ави Дихтер пожаловался юрсоветнику правительства на Бецалеля Смотрича

Министр сельского хозяйства Ави Дихтер направил юридическому советнику правительства Гали Баарав-Миаре письмо с жалобой на министра финансов Бецалеля Смотрича и его ведомство, обвинив их во лжи по поводу реформы молочного хозяйства.

"Мне стало известно, что в рамках профессиональных обсуждений, которые проходили, в том числе в вашем офисе, по поводу реформы, вы столкнулись с заявлениями различных представителей минфина о проведении со мной ряда консультаций относительно реформы. С сожалением сообщаю вам, что это полная неправда. Никакого обсуждения или переговоров со мной по этому вопросу не проводилось ни министром финансов, ни кем-либо из его людей", - говорится в письме.

Дихтер утверждает, что от подготовки реформы молочного хозяйства отстранено не только его ведомство, но и министерство экономики: "Министр Нир Баркат также, как он меня проинформировал, впервые услышал о реформе из СМИ".

По словам министра, он узнал о продвижении "бредовой реформы в рамках Закона о государственном регулировании" только в полдень пятницы, 7 ноября, вместе со всем населением страны, и что его потрясение "было вызвано не масштабом ущерба и разрушительными последствиями реформы для продовольственной безопасности Израиля, а отсутствием правительственной координации и полным игнорированием профессионалов в моем министерстве".

Дихтер также раскритиковал Смотрича за то, что тот и не выполнил свое обязательство создать совместные группы по вопросам, касающимся сельского хозяйства: "На встрече с министром финансов год назад министр сказал, что намерен создать совместную группу для продвижения вопросов, связанных с рынками овощей, фруктов, молока, откорма, яиц и крупного рогатого скота. Излишне упоминать, что ни одна группа не была создана ".