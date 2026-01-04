Уровень воды в Кинерете поднялся еще на 2,5 сантиметра

После проливных дождей последних дней уровень воды в Кинерете поднялся за минувшие выходные еще на 2,5 сантиметра и находится на уровне 213,35 метров ниже уровня моря.

От верхней красной линии, означающей полное наполнение озера, нас отделяют еще 4,35 метров. Отмечается, что годом ранее уровень был примерно на два метра выше, чем в нынешнем году.

Тем не менее, в Водном управлении говорят о положительной тенденции.