04 января 2026
последняя новость: 17:20
04 января 2026
04 января 2026
последняя новость: 17:20
04 января 2026
Израиль

Уровень воды в Кинерете поднялся еще на 2,5 сантиметра

время публикации: 04 января 2026 г., 16:20 | последнее обновление: 04 января 2026 г., 16:20
Уровень воды в Кинерете поднялся еще на 2,5 сантиметра
Michael Giladi/Flash90

После проливных дождей последних дней уровень воды в Кинерете поднялся за минувшие выходные еще на 2,5 сантиметра и находится на уровне 213,35 метров ниже уровня моря.

От верхней красной линии, означающей полное наполнение озера, нас отделяют еще 4,35 метров. Отмечается, что годом ранее уровень был примерно на два метра выше, чем в нынешнем году.

Тем не менее, в Водном управлении говорят о положительной тенденции.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
