ВВС ЦАХАЛа уничтожили заряженную пусковую установку на западе Ирана

Пресс-служба Армии обороны Израиля опубликовала оперативные видеокадры, сделанные истребителем "Адир" (F35i) в районе Керманшаха на западе Ирана, где была уничтожена заряженная пусковая установка с ракетой класса "земля-земля".

ВВС Израиля продолжают наносить удары по районам запусков и по ракетным пусковым установкам по всей территории Ирана, чтобы устранить угрозу для Государства Израиль.