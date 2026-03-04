x
04 марта 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
04 марта 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Израиль

ВВС ЦАХАЛа уничтожили заряженную пусковую установку на западе Ирана

Война с Ираном
Иран
Пресс-служба ЦАХАЛа
ВВС
время публикации: 04 марта 2026 г., 17:50 | последнее обновление: 04 марта 2026 г., 17:50
ВВС ЦАХАЛа уничтожили заряженную пусковую установку на западе Ирана
Пресс-служба ЦАХАЛа

Пресс-служба Армии обороны Израиля опубликовала оперативные видеокадры, сделанные истребителем "Адир" (F35i) в районе Керманшаха на западе Ирана, где была уничтожена заряженная пусковая установка с ракетой класса "земля-земля".

ВВС Израиля продолжают наносить удары по районам запусков и по ракетным пусковым установкам по всей территории Ирана, чтобы устранить угрозу для Государства Израиль.

Израиль
