В результате стрельбы в Яффо тяжело ранен мужчина
время публикации: 04 марта 2026 г., 17:46 | последнее обновление: 04 марта 2026 г., 17:47
В полицию поступили сообщения о стрельбе в Яффо. Был ранен мужчина (примерно 20 лет). Он был доставлен на частной машине в больницу "Вольфсон", его состояние тяжелое.
Полиция расследует обстоятельства инцидента. Командующий Тель-Авивским округом приехал на место происшествия, где провел оценку ситуации.
По данным предварительного расследования, речь идет об инциденте на криминальной почве.
