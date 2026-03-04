x
04 марта 2026
|
последняя новость: 18:54
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
04 марта 2026
|
04 марта 2026
|
последняя новость: 18:54
04 марта 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

В результате стрельбы в Яффо тяжело ранен мужчина

Криминал в арабском секторе
время публикации: 04 марта 2026 г., 17:46 | последнее обновление: 04 марта 2026 г., 17:47
В результате стрельбы в Яффо тяжело ранен мужчина
Пресс-служба полиции Израиля

В полицию поступили сообщения о стрельбе в Яффо. Был ранен мужчина (примерно 20 лет). Он был доставлен на частной машине в больницу "Вольфсон", его состояние тяжелое.

Полиция расследует обстоятельства инцидента. Командующий Тель-Авивским округом приехал на место происшествия, где провел оценку ситуации.

По данным предварительного расследования, речь идет об инциденте на криминальной почве.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 26 февраля 2026

Насилие в арабском секторе: в Иерусалиме ранен мужчина
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 26 февраля 2026

Подано обвинение в связи с многомиллионным мошенничеством в Иерусалиме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 25 февраля 2026

Предъявлено обвинение жителю Лакии по делу о масштабном мошенничестве