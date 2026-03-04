В результате стрельбы в Яффо тяжело ранен мужчина

В полицию поступили сообщения о стрельбе в Яффо. Был ранен мужчина (примерно 20 лет). Он был доставлен на частной машине в больницу "Вольфсон", его состояние тяжелое.

Полиция расследует обстоятельства инцидента. Командующий Тель-Авивским округом приехал на место происшествия, где провел оценку ситуации.

По данным предварительного расследования, речь идет об инциденте на криминальной почве.