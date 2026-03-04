Внимание, розыск: пропал 80-летний Атия Абу-Такфа из Тель-Шевы

Полиция обращается к общественности с просьбой о помощи в установлении местонахождения пропавшего. Пропал 80-летний Атия Абу-Такфа, в последний раз его видели у него дома в Тель-Шеве во вторник 2 марта, после чего он уехал на своей машине Hyundai синего цвета с госномером 5716566.

Приметы пропавшего: рост 170 см, среднее телосложения, седой с лысиной. Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшего, просят позвонить в полицию по телефону 100 или связаться с полицией Сегев-Шалом по телефону 086449159.