"Катаргейт": Cellebrite уже 7 месяцев не может взломать смартфон Уриха

Компания Cellebrite, разработчик программного обеспечения для взлома мобильных телефонов, предоставляющий услуги полиции Израиля, до сих пор не смог взломать смартфон Йонатана Уриха, изъятый в рамках дела "Катаргейт" семь месяцев назад, отмечает издание The Marker.

Из обращения полиции в суд за продлением разрешения на удержание смартфона следует, что в правоохранительных органах рассчитывают на выход новой версии ПО Cellebrite, которая поможет взломать прибор.

Судья мирового суда Менахем Мизрахи неделю назад отклонил запрос полиции, однако его решение было оспорено в окружном суде, который вернул дело в мировой суд для повторного рассмотрения.