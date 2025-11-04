x
04 ноября 2025
|
последняя новость: 10:03
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
04 ноября 2025
|
04 ноября 2025
|
последняя новость: 10:03
04 ноября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

"Катаргейт": Cellebrite уже 7 месяцев не может взломать смартфон Уриха

Скандалы
Полиция
Катар
время публикации: 04 ноября 2025 г., 09:26 | последнее обновление: 04 ноября 2025 г., 09:26
"Катаргейт": Cellebrite уже 7 месяцев не может взломать смартфон Уриха
AP Photo/Shaban Athuman

Компания Cellebrite, разработчик программного обеспечения для взлома мобильных телефонов, предоставляющий услуги полиции Израиля, до сих пор не смог взломать смартфон Йонатана Уриха, изъятый в рамках дела "Катаргейт" семь месяцев назад, отмечает издание The Marker.

Из обращения полиции в суд за продлением разрешения на удержание смартфона следует, что в правоохранительных органах рассчитывают на выход новой версии ПО Cellebrite, которая поможет взломать прибор.

Судья мирового суда Менахем Мизрахи неделю назад отклонил запрос полиции, однако его решение было оспорено в окружном суде, который вернул дело в мировой суд для повторного рассмотрения.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 04 ноября 2025

"Катаргейт": Урих вновь вызван на допрос
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 26 октября 2025

Суд отклонил просьбу полиции продлить срок конфискации телефонов Уриха
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 28 сентября 2025

Полиция вернула телефон журналисту Цвике Кляйну