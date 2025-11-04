"Катаргейт": Cellebrite уже 7 месяцев не может взломать смартфон Уриха
время публикации: 04 ноября 2025 г., 09:26 | последнее обновление: 04 ноября 2025 г., 09:26
Компания Cellebrite, разработчик программного обеспечения для взлома мобильных телефонов, предоставляющий услуги полиции Израиля, до сих пор не смог взломать смартфон Йонатана Уриха, изъятый в рамках дела "Катаргейт" семь месяцев назад, отмечает издание The Marker.
Из обращения полиции в суд за продлением разрешения на удержание смартфона следует, что в правоохранительных органах рассчитывают на выход новой версии ПО Cellebrite, которая поможет взломать прибор.
Судья мирового суда Менахем Мизрахи неделю назад отклонил запрос полиции, однако его решение было оспорено в окружном суде, который вернул дело в мировой суд для повторного рассмотрения.
Ссылки по теме