Судья Кашер не будет рассматривать иск об изъятии телефона у Гали Баарав-Миары

Судья БАГАЦа Иехиэль Кашер взял самоотвод от рассмотрения исков, связанных с бывшим главным военным прокурором Ифат Томер-Йерушалми и юридической советницей правительства Гали Баарав-Миарой.

В настоящий момент на рассмотрении Высшего суда справедливости находится поданный организацией "Хонену" иск с требованием изъять смартфон юридической советницы Гали Баарав-Миары.

Это требование связано с тем, что Томер-Йерушалми, коллега и приятельница юридической советницы, предположительно избавилась от своего смартфона, необходимого полиции для доказательства подозрений против бывшего главного военного прокурора.

Ифат Томер-Йерушалми подозревается в том, что отдала распоряжение передать следственные материалы по делу "Сде-Тейман" в прессу, в предоставлении ложных сведений БАГАЦу и воспрепятствовании расследованию.

Решение судьи Кашера связано с тем, что ранее он работал с Гали Баарав-Миарой в одной адвокатской конторе, и поэтому находится в ситуации конфликта интересов. Сама Баарав-Миара взяла на себя курирование расследования против Томер-Йерушалми, несмотря на конфликт интересов. Дело будет передано судье Верховного суда Ноаму Солбергу.

Министр юстиции Ярив Левин ранее объявил, что Гали Баарав-Миара не должна принимать участие в этом расследовании, поскольку она представляла в БАГАЦ ответ военной прокуратуры, который оказался лживым. Баарав-Миара в ответ на это обвинила Левина в попытке незаконно вмешаться в расследование.

"У вас нет полномочий забирать из рук юридического советника правительства полномочия по выполнению закона и передавать эти полномочия другому госслужащему. Ваше письмо лишено какого-либо юридического или фактического обоснования и является попыткой незаконного вмешательства в процесс расследования и соблюдения закона", – говорится в ответе юридического советника.

В ответ на письмо Баарав-Миары министр юстиции заявил: "Судя по всем материалам дела, она находится в очевидном состоянии конфликта интересов. Если она может утверждать, что не была причастна к этому делу, пусть скажет это ясно и четко. То, что она этого не написала, однозначно свидетельствует о наличии у нее конфликта интересов".

Судя по всему, вопрос об участии юридического советника правительства также будет решаться Верховным судом.