Шоссе 553 перекрыто из-за пожара от 4 шоссе до поселка Азриэль

Полиция сообщает о перекрытии шоссе 553 в связи с пожаром, начавшимся на открытой местности возле населенного пункта Эйн-Веред. Шоссе перекрыто для движения транспорта в обоих направлениях на участке от развязки Даром (4 шоссе) до поселка Азриэль.

В полиции подчеркивают, что решение было принято для того, чтобы обеспечить беспрепятственный въезд пожарных служб и предотвратить угрозу для людей и транспорта.

Водителей просят искать альтернативные маршруты и пользоваться навигационными программами.