x
04 ноября 2025
|
последняя новость: 14:37
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
04 ноября 2025
|
04 ноября 2025
|
последняя новость: 14:37
04 ноября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Шоссе 553 перекрыто из-за пожара от 4 шоссе до поселка Азриэль

Полиция
Пожары
время публикации: 04 ноября 2025 г., 14:37 | последнее обновление: 04 ноября 2025 г., 14:37
Шоссе 553 перекрыто из-за пожара от 4 шоссе до поселка Азриэль
Michael Giladi/Flash90

Полиция сообщает о перекрытии шоссе 553 в связи с пожаром, начавшимся на открытой местности возле населенного пункта Эйн-Веред. Шоссе перекрыто для движения транспорта в обоих направлениях на участке от развязки Даром (4 шоссе) до поселка Азриэль.

В полиции подчеркивают, что решение было принято для того, чтобы обеспечить беспрепятственный въезд пожарных служб и предотвратить угрозу для людей и транспорта.

Водителей просят искать альтернативные маршруты и пользоваться навигационными программами.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook