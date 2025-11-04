x
Израиль

В деревне Джат машина врезалась в забор, погибла женщина

время публикации: 04 ноября 2025 г., 11:30
В деревне Джат машина врезалась в забор, погибла женщина
Женщина в возрасте примерно 60 лет погибла в результате дорожно-транспортного происшествия в деревне Джат на севере страны: автомобиль врезался в забор.

По сообщению "Маген Давид Адом", находившаяся за рулем женщина получила множественные травмы, не совместимые с жизнью. К приезду медиков она уже не дышала.

Когда с помощью пожарных пострадавшую извлекли из автомобиля, медики были вынуждены констатировать ее смерть на месте.

