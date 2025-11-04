ШАБАК пересмотрел свою позицию по поводу смертной казни для террористов

На закрытом для прессы заседании парламентской комиссии по иностранным делам и обороне представитель Общей службы безопасности (ШАБАК) сообщил, что 80% террористов-убийц, которые были освобождены из израильских тюрем в рамках сделки по освобождению похищенного израильского военнослужащего Гилада Шалита, вновь вернулись к террористической деятельности.

Как сообщает INN, в целом, около 50% всех освобожденных в рамках указанной сделки (включая заключенных, которые сидели в тюрьмах не за убийство), впоследствии участвовали в террористических актах или организовывали их.

В соответствии с представленными на заседании комиссии данными, с момента проведения сделки по освобождению Гилада Шалита в 2011 году и до сегодняшнего дня из тюрем были освобождены 80% террористов, отбывавших пожизненные сроки заключения (за убийство одного и более человек).

Из 860 заключенных за преступления против безопасности государства, которые входят в категорию "с кровью на руках" (осуждены за убийства) в израильских тюрьмах остаются лишь 110 человек.

По словам представителя ШАБАКа, каждый террорист, получивший пожизненный срок заключения, знает, что у него есть 80% шанс выйти на свободу в рамках очередной сделки. Он сообщил также, что в свете всего вышесказанного Общая служба безопасности пересмотрела свою официальную позицию и теперь поддерживает введение смертной казни для террористов.