Израиль

Йонатан Урих сможет вернуться к работе в канцелярии премьер-министра

Суд
Расследование
время публикации: 11 сентября 2025 г., 19:07 | последнее обновление: 11 сентября 2025 г., 19:15
Йонатан Урих сможет вернуться к работе в канцелярии премьер-министра
Yonatan Sindel/Flash90

Мировой суд в Ришон ле-Ционе отклонил очередную просьбу полиции о продлении еще на 60 дней отстранения подозреваемого по "катарскому делу" Йонатана Уриха от работы в канцелярии главы правительства Биньямина Нетаниягу.

В своем вердикте судья Менахем Мизрахи указан, что в представленных документах полиция не указала признаков уголовного преступления, в связи с которым Уриху должно быть запрещено работать.

Он также указал на наличие экспертной оценки, в соответствии с которой подозреваемый не считается государственным служащим, и в его деяниях нет признаков преступления против безопасности государства.

Судья также отклонил просьбу полиции запретить канцелярии главы правительства Биньямина Нетаниягу или партии "Ликуд" вновь нанимать Йонатана Уриха на работу. Он указал, что запрет заниматься своей профессией это суровая мера, нарушающая базовое право человека на труд, и суд не видит доказательств оправданности этой меры.

При этом он отсрочил реализацию решения на 72 часа, чтобы позволить полиции подать апелляцию в суд высшей инстанции.

