"Не давайте мне корзину, просто не разлучайте с мужем". Рассказывают израильтяне, которых увезли подростками

Анна репатриировалась в Израиль вместе с семьей в 2002 году, когда ей было 12 лет. Через полтора месяца семья Анны решила вернуться в Россию, и девочка уехала из Израиля, еще не получив детский "даркон". В 17 лет Анна уехала из Саратова в Москву учиться, в 2016 году познакомилась с будущим мужем, еще через несколько лет они поженились, а в 2019 году у пары родился сын.

"24 февраля я выехала в Саратов, чтобы собрать документы на репатриацию. Собирая документы, мы с мамой нашли ее теудат зеут, в котором я была вписана, и позвонили в Сохнут. Там мне посоветовали записаться на прием в консульство для граждан Израиля. Очередь была на май", – рассказывает Анна.

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В консульстве Анне объяснили, что у нее есть израильское гражданство и, поскольку ее увезли из Израиля ребенком, она может получить статус "вернувшегося подростка" ("катин хозер"). Этот статус дается тем гражданам Израиля, которые во взрослом возрасте не проживали в Израиле на постоянной основе. Несмотря на то, что такой человек является гражданином Израиля, он, вернувшись в Израиль на ПМЖ, может получить все льготы новых репатриантов.

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У Анны приняли в консульстве документы и сказали, что в течение полутора месяцев сменят ей статус, после чего она сможет зарегистрировать в консульстве ребенка и начать процесс СТУПРо для мужа. Пока Анне оформляли документы, из-за ряда бюрократических ошибок в ее документах осталась ее девичья фамилия, поэтому в консульстве не смогли зарегистрировать ее ребенка. Процесс затягивался, Анне в консульстве объясняли, что документы мужа на СТУПРо принять не могут, пока не зарегистрирован ребенок. Прошло еще несколько месяцев и наступило 21 сентября, когда в России была объявлена мобилизация.

"Мы опасались, что мужа могут мобилизовать, и он уехал в Ташкент, а я осталась ждать, пока зарегистрируют ребенка. Но мне объяснили, что для того, чтобы моя семья могла законно въехать со мной в Израиль, мужу придется прийти на собеседование в консульство. Но в Россию ему возвращаться опасно. Да и очереди в консульство теперь только на 2023 год", – рассказывает Анна.

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История Анны не единственная. Мы уже писали о том, что граждане Израиля, прилетающие из России с семьями, в аэропорту имени Бен-Гуриона сталкиваются с тем, что их супругов и детей не впускают в страну, поскольку эти семьи нарушают формальную процедуру оформления гражданства супругам израильских граждан.

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То есть, если граждане России, попадающие под Закон о возвращении, имеют право ввести в Израиль свои семьи, то процедура возвращения в Израиль людей, которые уже являются израильскими гражданами, выглядит в настоящий момент малореальной, поскольку оформление документов на семью в консульстве по месту жительства в настоящий момент может занять многие месяцы. В связи с мобилизацией в России у людей этого времени нет. Кроме того, если для людей, попадающих под ЗОВ, при смене статуса в Израиле еще в начале войны в Украине было отменено требование о предоставлении справок о несудимости и апостилей, то для семей граждан Израиля эти требования не отменены. А убегая от мобилизации в России в третьи страны, эти справки получить невозможно.

При этом Анна, как и еще сотни россиян с израильским гражданством, которых в детстве увезли из Израиля ("катин хозер"), с одной стороны имеет право на льготы, не положенные большинству возвращающихся в страну граждан, а с другой находится в более затруднительном положении.

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Люди, которых увезли из Израиля детьми, получают по возвращении в страну все права и льготы новых репатриантов. Это делается потому, что они, как правило, не знают иврит, не знакомы с израильскими реалиями и, по сути, ничем от новых репатриантов не отличаются. Разница состоит в том, что если такой "катин хозер" успел до возвращения обзавестись семьей, то его семья будет проходить такую же процедуру, как семьи обычных вернувшихся израильтян или тех граждан Израиля, которые заключили брак с иностранцами. Однако новому репатрианту справиться с этой процедурой гораздо труднее.

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"Мы так же, как и новые репатрианты, нуждаемся в поддержке и интеграции – не зря нам пытаются помочь, предоставляя все права новых репатриантов. Но с семьями остается проблема. В ближайшие годы мы, еще не зная языка и не успев обзавестись здесь каким-то кругом, должны доказывать свою способность содержать семью, поскольку супруги сначала легально работать не смогут. Но сначала нам вообще нужно как-то въехать в страну, а как сделать это легальным образом – совершенно непонятно. Не давайте мне корзину, просто не разлучайте с мужем", – говорит Анна.

Редакция NEWSru.co.il вновь обратилась в канцелярию министра внутренних дел Айелет Шакед с вопросом о том, не намерена ли министр на фоне решений правительства об облегчении репатриации для граждан России, Украины и Беларуси облегчить въезд в страну супругам израильтян. Канцелярия Шакед уже несколько дней оставляет наши многочисленные обращения без ответа.