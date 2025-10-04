Силы ЦАХАЛа выявили еще два туннеля ХАМАСа в городе Газа

В ходе операции на юге города Газа, силы 36-й дивизии и службы общей безопасности, действуя под руководством военной разведки (АМАН) и в сотрудничестве с инженерным подразделением "Яалом", обнаружили туннель террористов в непосредственной близости от Иорданской больницы.

Туннель, представлявший собой часть военного комплекса ХАМАСа, вел в подземный цех по производству оружия. Длина туннеля составляет около 1,5 километров.

Еще один туннель был обнаружен возле больницы "Хамад".