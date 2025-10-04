x
04 октября 2025
|
последняя новость: 20:59
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
04 октября 2025
|
04 октября 2025
|
последняя новость: 20:59
04 октября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Силы ЦАХАЛа выявили еще два туннеля ХАМАСа в городе Газа

Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 04 октября 2025 г., 20:03 | последнее обновление: 04 октября 2025 г., 20:29
Силы ЦАХАЛа выявили еще два туннеля ХАМАСа в городе Газа
Пресс-служба ЦАХАЛа

В ходе операции на юге города Газа, силы 36-й дивизии и службы общей безопасности, действуя под руководством военной разведки (АМАН) и в сотрудничестве с инженерным подразделением "Яалом", обнаружили туннель террористов в непосредственной близости от Иорданской больницы.

Туннель, представлявший собой часть военного комплекса ХАМАСа, вел в подземный цех по производству оружия. Длина туннеля составляет около 1,5 километров.

Еще один туннель был обнаружен возле больницы "Хамад".

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook