Израиль

Полиция: раскрыто убийство жителя Ашкелона из-за бытовой ссоры

Полиция
Убийства
Ашкелон
время публикации: 04 сентября 2025 г., 14:05 | последнее обновление: 04 сентября 2025 г., 14:05
Полиция: раскрыто убийство жителя Ашкелона из-за бытовой ссоры
David Cohen Flash90

Полиция объявила, что раскрыто убийство 34-летнего Давида (Дэйвида) Исакова, который был зарезан 13 августа в Ашкелоне в ходе бытовой ссоры в доме на улице Рав Маймон.

Ранее мировой суд Ашкелона несколько раз продлевал срок предварительного ареста 35-летнего Дениса Никандрова, подозреваемого в убийстве Исакова из-за спора по поводу взноса на ремонт канализации в размере 50 шекелей.

В ходе судебного заседания представители полиции подчеркнули, что подозреваемый инициировал конфликт и драку после того, как потерпевший попросил внести деньги за ремонт инфраструктуры общественного пользования. В ходе этой драки Исаков был убит ударами ножа.

