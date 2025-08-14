34-летний Дэйвид Исаков был убит в Ашкелоне из-за спора между соседями

Разрешено к публикации имя мужчины, который был убит накануне в результате драки в Ашкелоне. Это 34-летний Дэйвид Исаков.

В качестве главы домового комитета Исаков собирал с жильцов дома на улице Рам Маймон по 50 шекелей на ремонт канализации, и конфликт по поводу оплаты перерос в драку, а затем и в поножовщину.

Дэйвид Исаков получил крайне тяжелые ножевые ранения, от которых он позднее скончался в больнице "Барзилай". Полиция арестовала подозреваемого, также мужчину в возрасте около 30 лет: он находился в той же больнице в состоянии средней степени тяжести.