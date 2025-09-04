В Беэр-Шеве в закрытом автомобиле был найден маленький ребенок, он без сознания

Днем 4 сентября в Беэр-Шеве в закрытом автомобиле был найден в бессознательном состоянии ребенок примерно трех лет.

Пострадавшего реанимировали и доставили в больницу "Сорока". Ребенок в критическом состоянии.

"Маген Давид Адом" напоминает: в жаркие летние дни температура в запертой машине очень быстро поднимается для опасного для жизни уровня.

Прохожим следует быть внимательными и поглядывать в салон припаркованных автомобилей: их бдительность может спасти жизни.