В Беэр-Шеве в закрытом автомобиле был найден маленький ребенок, он без сознания
время публикации: 04 сентября 2025 г., 13:16 | последнее обновление: 04 сентября 2025 г., 13:42
Днем 4 сентября в Беэр-Шеве в закрытом автомобиле был найден в бессознательном состоянии ребенок примерно трех лет.
Пострадавшего реанимировали и доставили в больницу "Сорока". Ребенок в критическом состоянии.
"Маген Давид Адом" напоминает: в жаркие летние дни температура в запертой машине очень быстро поднимается для опасного для жизни уровня.
Прохожим следует быть внимательными и поглядывать в салон припаркованных автомобилей: их бдительность может спасти жизни.