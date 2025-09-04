Арестован араб из Иерусалима, заявивший: "Мы плюем в мороженое, а евреи его едят"

Полиция арестовала жителя одного из арабских кварталов Иерусалима после распространения им в социальных сетях видео, на котором подозреваемый утверждает, что, работая на фабрике, "плюет в мороженое, сует в него пальцы, а евреи его едят".

Задержанному около 20 лет.

На данном этапе непонятно, какие именно обвинения будут предъявлены. Полиция заявляет, что речь идет о подстрекательстве к поведению, которое может поставить под угрозу общественный порядок.