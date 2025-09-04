Условия для купания на пляжах Израиля: жарко, медуз в Средиземном море почти нет

В эти выходные будет довольно жарко. На пляжах много отдыхающих. Около восточного побережья Средиземного моря медуз сейчас почти нет.

В четверг-субботу, 4-6 сентября, в Израиле температура будет примерно соответствующей среднесезонной.

На побережье Средиземного моря днем – 31 градус по Цельсию. При этом температура воды – 29-30 градусов. Высота волн – до 1,2 м (уточняется).

В Эйлате днем – 39-40 градусов. В Эйлатском заливе волны до 0,5 м, временами возможно более значительное волнение. Температура воды – 27 градусов.

На берегу Кинерета температура днем – 36-38 градусов. Волны до 0,7 м. Температура воды – 30 градусов.

На берегу Мертвого моря температура днем – 34-36 градусов. Волны до 0,7 м. Температура воды – около 30 градусов.