Израиль

Машина сбила ребенка на велосипеде в поселке Рехасим, мальчик в тяжелом состоянии

ДТП
время публикации: 02 сентября 2025 г., 15:37 | последнее обновление: 02 сентября 2025 г., 15:37
Машина сбила ребенка на велосипеде в поселке Рехасим, мальчик в тяжелом состоянии
Пресс-служба МАДА

Десятилетний мальчик, ехавший на велосипеде, был сбит автомобилем на улице а-Рав Кук в поселке Рехасим в окрестностях Хайфы. В службу скорой помощи "Маген Давид Адом" по округу Кармель информация об инциденте поступила в 15:13.

Медики обнаружили ребенка в бессознательном состоянии, он страдал от тяжелой черепно-мозговой травмы. Подключив пострадавшего к системе искусственной вентиляции легких и введя его в медикаментозный сон, на машине интенсивной терапии его эвакуировали в больницу.

Сообщается, что мальчик в тяжелом состоянии, и его жизни угрожает опасность.

Израиль
