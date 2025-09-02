Машина сбила ребенка на велосипеде в поселке Рехасим, мальчик в тяжелом состоянии

Десятилетний мальчик, ехавший на велосипеде, был сбит автомобилем на улице а-Рав Кук в поселке Рехасим в окрестностях Хайфы. В службу скорой помощи "Маген Давид Адом" по округу Кармель информация об инциденте поступила в 15:13.

Медики обнаружили ребенка в бессознательном состоянии, он страдал от тяжелой черепно-мозговой травмы. Подключив пострадавшего к системе искусственной вентиляции легких и введя его в медикаментозный сон, на машине интенсивной терапии его эвакуировали в больницу.

Сообщается, что мальчик в тяжелом состоянии, и его жизни угрожает опасность.