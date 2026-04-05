Нетаниягу сообщил, что простил пресс-секретаря за расистские высказывания и попросил остаться

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу сообщил, что принял извинения своего пресс-секретаря Зива Агмона за неполиткорректные и расистские высказывания.

В конце марта журналист Амит Сегаль опубликовал несколько высказываний Агмона, который также исполнял обязанности главы администрации премьера. Цитаты, приведенные в эфире телеканала "Кешет", касались как депутатов от "Ликуда", так и Сары Нетаниягу и самого премьера.

"Плохо, что открыли Марокко для туристических поездок израильтян. Теперь мы знаем, откуда приехали наши марокканцы – из Африки. Бабуины – это обезьяны. Нисим Ватури – бабуин, Эли Ревиво – отсталый марокканец. Не понимаю, как эти люди попали в Кнессет. Эли Далаль – пустышка. Кто вообще знал о существовании этих людей. Жаль, что нельзя назначать в список и отменить праймериз", – сказал Агмон.

"Когда Амсалем говорит о часах Rolex у демонстрантов, жаль, что он не помнит, что у Сары Нетаниягу сумочка фирмы Dior, которая стоит столько же, сколько Rolex", – высказался он.

Сегаль привел еще несколько высказываний Агмона по поводу семьи премьер-министра. "Глупые женщины во фракции "Ликуд" понимают, что с Сарой работает только подхалимаж. Ссорятся из-за этого все время", – сказал он.

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу, сообщая о том, что он простил Агмона, также заявил, что тяжелые времена, переживаемые Израилем, "диктуют необходимость стабильности и непрерывности работы", поэтому он попросит его остаться на своем посту. "Я знаю Зива долгое время и никогда не сталкивался с какими-либо проявлениями расизма с его стороны. Исходя из моего глубокого знакомства с его деятельностью, профессионализмом и преданностью государству, я попросил его оставаться на своей должности до тех пор, пока не будет найдена достойная замена.... Слова были сказаны. Извинения приняты. Общественность их услышала. Теперь наша общая ответственность – оставить этот вопрос позади и двигаться вперёд вместе ради безопасности Израиля и единства народа", – заявил премьер-министр.