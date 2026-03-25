"Бабуины, отсталые марокканцы, Биби конец": Сегаль опубликовал цитаты приближенного Нетаниягу

Зив Агмон, пресс-секретарь премьер-министра Биньямина Нетаниягу и исполняющий обязанности главы его администрации, покинет должность в ближайшее время. Как сообщает "Гаарец", такую оценку высказывают в окружении Биньямина Нетаниягу.

Вероятная отставка Агмона, который в последнее время был одной из наиболее влиятельных фигур в окружении Нетаниягу, последует в связи с публикацией многочисленных цитат, приведенных журналистом Амитом Сегалем. Цитаты были приведены в эфире телеканала "Кешет" и касались как депутатов от "Ликуда", так и Сары Нетаниягу, а также самого премьер-министра.

"Плохо, что открыли Марокко для туристических поездок израильтян. Теперь мы знаем, откуда приехали наши марокканцы – из Африки. Бабуины – это обезьяны. Нисим Ватури – бабуин, Эли Ревиво – отсталый марокканец. Не понимаю, как эти люди попали в Кнессет. Эли Далаль – пустышка. Кто вообще знал о существовании этих людей. Жаль, что нельзя назначать в список и отменить праймериз", – сказал Агмон.

"Когда Амсалем говорит о часах Rolex у демонстрантов, жаль, что он не помнит, что у Сары Нетаниягу сумочка фирмы Dior, которая стоит столько же сколько Rolex", – высказался он.

Сегаль привел еще несколько высказываний Агмона по поводу семьи премьер-министра. "Глупые женщины во фракции "Ликуд" понимают, что с Сарой работает только подхалимаж. Ссорятся из-за этого все время", – сказал он.

"Яир приехал в МИД и заставил Эли Коэна выдать ему дипломатический паспорт, несмотря на то, что у этого нет никаких причин", – сказал он.

По поводу самого премьер-министра Биньямина Нетаниягу у Агмона также было четкое и ясное мнение после событий 7 октября. "Биби закончился. Вопрос лишь останется ли государство. Он должен идти домой. Интересно, кто будет отвечать за переговоры по осовбождению заложников – Амсалем или Караи", – сказал Агмон.

"Карьера "Ликуда" кончена. Египет должен опубликовать запись разговора с Нетаниягу. Биби конец", – добавил Агмон.

"Биби потерял сознание в синагоге в день Йом Кипур. Ко всем чертям, почему Лапид не играет на том, что Биби уже старый, и нам нужен новый лидер", – сказал Агмон.

А по поводу партии ШАС он сказал, что "эта партия умеет только брать деньги".

От имени Агмона передали следующее: "Я не собираюсь реагировать на отвратительные публикации по моему адресу. Только одно не могу пропустить молча. Все, кто работали со мной и знакомы с моей работой в канцелярии премьер-министра знают, что приписываемые мне высказывания по поводу выходцев из восточных общин не имеют ко мне никакого отношения хотя бы потому что большая часть моей семьи выходы из Марокко и других восточных общин. В отношении меня совершена гигантская несправедливость".