Полиция Израиля: иранская ракета, попавшая в дом в Хайфе, возможно, не разорвалась

Генеральный инспектор полиции Дани Леви, прибывший на место падения иранской ракеты в Хайфе, заявил, что существуют опасения о наличии неразорвавшегося боеприпаса под завалами частично обрушившегося здания.

В качестве меры предосторожности эвакуированы жильцы нескольких соседних домов, на месте работают полицейские саперы.

Из-за предполагаемого неразорвавшегося боеприпаса спасатели вынуждены действовать с особой осторожностью.