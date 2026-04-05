Полиция Израиля: иранская ракета, попавшая в дом в Хайфе, возможно, не разорвалась
время публикации: 05 апреля 2026 г., 21:21 | последнее обновление: 05 апреля 2026 г., 21:21
Генеральный инспектор полиции Дани Леви, прибывший на место падения иранской ракеты в Хайфе, заявил, что существуют опасения о наличии неразорвавшегося боеприпаса под завалами частично обрушившегося здания.
В качестве меры предосторожности эвакуированы жильцы нескольких соседних домов, на месте работают полицейские саперы.
Из-за предполагаемого неразорвавшегося боеприпаса спасатели вынуждены действовать с особой осторожностью.
