14-й канал подал в суд на партию "Демократим" из-за отказа допустить журналистов на праймериз

14-й канал подал в окружной суд Тель-Авива иск против партии "Демократим" во главе с Яиром Голаном. Телеканал требует обязать партию предоставлять его журналистам доступ ко всем мероприятиям, которые открыты для других СМИ, пишет Ice.

Поводом стал отказ допустить съемочную группу 14-го канала на мероприятие по случаю праймериз "Демократим", состоявшихся 20 июля. Представители партии заявляли, что 14-й канал является не средством массовой информации, а "пропагандистским каналом", и называли мероприятие внутренним и частным.

Истцы утверждают, что партия нарушила принципы равенств и свободы прессы, а также право зрителей получать информацию. В иске упоминаются решение Верховного суда 2022 года по аналогичному спору с партией МЕРЕЦ и письмо председателя Центральной избирательной комиссии Ноама Сольберга, призвавшего партии обеспечивать СМИ равный доступ к открытым мероприятиям.

В партии "Демократим" ранее настаивали, что приглашение отдельных редакций не превращает внутрипартийное мероприятие в публичное и что организаторы вправе самостоятельно определять круг участников.

В течение последних месяцев работы Кнессета 25-го созыва фракция "Демократим" отказывалась допускать журналистов 14-го канала на еженедельные брифинги перед началом заседаний фракции. Лидеры "Демократим" мотивировали это тем, что, по их мнению, речь идет не о СМИ, а о "пропагандистском телеканале".