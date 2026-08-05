"Кан Бет": семерым солдатам ЦАХАЛа предъявлены обвинения в издевательствах над молодыми бойцами

Семерым военнослужащим инженерной роты ЦАХАЛа предъявлены обвинения в дедовщине. По информации радиостанции "Кан Бет", все обвиняемые находятся под арестом более месяца.

Согласно обвинительному заключению, насилие над солдатами младшего призыва продолжалось длительное время. Молодых солдат заставляли выполнять неформальные "законы роты", запрещавшие, среди прочего, говорить "я устал" и спрашивать "сколько еще?". Им также заявляли, что "молодой солдат не задает вопросов", а приказ "деда" важнее приказа офицера.

В обвинительном заключении говорится, что за нарушение этих правил солдат избивали кулаками, прикладами, связками ключей, пинали армейскими ботинками, распыляли в закрытом помещении перцовый газ. Некоторых новобранцев запирали в комнатах или туалетах, а одного солдата заставили спать в складском контейнере без освещения и кондиционера.

В обвинительном заключении также описываются случаи, когда на солдат выливали отбеливатель или средство для чистки унитазов, стреляли в них из пневматической винтовки.

Несколько молодых солдат получили травмы, но, как отмечается в документах расследования, боялись обращаться за медицинской помощью, опасаясь новых наказаний.