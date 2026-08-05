Минобороны сообщило о проведении испытаний системы "Хец" и пообещало подробности "в ближайшие часы"

Министерство обороны сообщило, что совместно с ЦАХАЛом и концерном "Авиационная промышленность" 5 августа были проведены запланированные испытания системы противоракетной обороны "Хец".

В сообщении министерства обороны говорится, что подробности будут опубликованы "в ближайшие часы".