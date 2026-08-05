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Израиль

Минобороны сообщило о проведении испытаний системы "Хец" и пообещало подробности "в ближайшие часы"

Оборонка
Минобороны
время публикации: 05 августа 2026 г., 18:35 | последнее обновление: 05 августа 2026 г., 18:35
Минобороны сообщило о проведении испытаний системы "Хец" и пообещало подробности "в ближайшие часы"
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Минобороны сообщило о проведении испытаний системы "Хец" и пообещало подробности "в ближайшие часы"
Flash90

Министерство обороны сообщило, что совместно с ЦАХАЛом и концерном "Авиационная промышленность" 5 августа были проведены запланированные испытания системы противоракетной обороны "Хец".

В сообщении министерства обороны говорится, что подробности будут опубликованы "в ближайшие часы".

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