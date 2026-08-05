В результате двух аварий пострадали шесть человек, состояние троих из них тяжелое

Две тяжелые дорожные аварии произошли на перекрестке А-Роэ на 4-м шоссе и в Афуле, в них пострадали шесть человек.

На перекрестке А-Роэ произошло столкновение двух легковых автомобилей. Парамедики службы "Маген Давид Адом" с места происшествия эвакуировали в больницы пять человек: мужчину и женщину (обоим около 40 лет) в тяжелом состоянии, 30-летнего мужчину в состоянии средней тяжести, а также еще двух человек с легкими травмами.

В Афуле на улице Ицхака Рабина машина сбила мужчину примерно 40 лет, ехавшего на электрическом велосипеде. Пострадавший доставлен в больницу "А-Эмек" в тяжелом состоянии.

Дорожная полиция расследует обстоятельства аварий.