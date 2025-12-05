Внимание, розыск: пропал 12-летний Шломо Нисим Хури из Бней-Брака

Полиция Израиля просит помощи общественности в поиске пропавшего 12-летнего Шломо Нисима Хури, проживающего в Бней-Браке. В последний раз его видели утром 4 декабря в Цфате. С тех пор его местонахождение неизвестно.

Приметы: рост 1.60, короткие черные волосы с пейсами, карие глаза.

Описание одежды: черные брюки, белая рубашка, черная шерстяная куртка, на голове носит черную кипу.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении пропавшего, просят обращаться по телефону 100.