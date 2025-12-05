x
05 декабря 2025
|
последняя новость: 11:41
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
05 декабря 2025
|
05 декабря 2025
|
последняя новость: 11:41
05 декабря 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Внимание, розыск: пропал 12-летний Шломо Нисим Хури из Бней-Брака

Полиция
Розыск
время публикации: 05 декабря 2025 г., 10:17 | последнее обновление: 05 декабря 2025 г., 10:17
Внимание, розыск: пропал 12-летний Шломо Нисим Хури из Бней-Брака
Пресс-служба полиции Израиля

Полиция Израиля просит помощи общественности в поиске пропавшего 12-летнего Шломо Нисима Хури, проживающего в Бней-Браке. В последний раз его видели утром 4 декабря в Цфате. С тех пор его местонахождение неизвестно.

Приметы: рост 1.60, короткие черные волосы с пейсами, карие глаза.

Описание одежды: черные брюки, белая рубашка, черная шерстяная куртка, на голове носит черную кипу.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении пропавшего, просят обращаться по телефону 100.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook