Израиль

Думитру Хиркиали получил 18 месяцев тюрьмы за угрозы убить Нафтали Беннета

Суд
Нафтали Беннет
время публикации: 05 января 2026 г., 14:18 | последнее обновление: 05 января 2026 г., 14:18
Думитру Хиркиали получил 18 месяцев тюрьмы за угрозы убить Нафтали Беннета
Moshe Shai/FLASH90

Окружной суд в Лоде приговорил жителя Од а-Шарона Думитру Хиркиали к 18 месяцам тюремного заключения в связи с тем, что обвиняемый опубликовал в своем аккаунте в социальной сети Facebook угрозы в адрес бывшего премьер-министра Нафтали Беннета – в тот период, когда Беннет еще возглавлял правительство.

Обвинение просило 30 месяцев тюремного заключения. В рамках сделки с правосудием Хиркиали признался и был признан виновным в незаконном хранении оружия и в угрозах и получил, как сказано выше, 18 месяцев тюрьмы.

В обвинительном заключении указано, что обвиняемый сфотографировался с пистолетом, которым он владел без лицензии, держа палец на спусковом крючке и глядя в камеру. Эту фотографию он опубликовал в социальной сети с подписью: "Беннет = пуля, Биби = медаль".

Публикация была осуществлена на фоне сообщений в СМИ об угрозах в адрес Нафтали Беннета со стороны активистов "Ликуда": Беннету и его супруге прислали конверт с письмом с угрозами, в который был вложен патрон. В дальнейшем по обвинению в угрозах была осуждена жительница Ашкелона, она получила полтора года тюрьмы.

В вердикте суда в отношении Думитру Хиркиали указано, что "угрозы в отношении публичного лица в связи с его должностью – это куда больше, чем угрозы в адрес частного лица, в них заложен потенциал ущерба власти и основам режима".

Израиль
