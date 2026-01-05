Подано обвинение против жителя Ришон ле-Циона, пытавшегося следить за Беннетом по заданию иранцев

Прокуратура Израиля подала в суд Центрального округа в Лоде обвинительное заключение против Качао Дамсаша (31), жителя Ришон ле-Циона, по делу о контактах с иностранным агентом.

По версии следствия, с конца октября 2025 года и до задержания он выполнял различные задания куратора и передавал результаты, получая оплату в криптовалюте.

Согласно материалам дела, по указанию куратора обвиняемый установил в автомобиле видеорегистратор с SIM-картой, что позволяло удаленно подключаться к устройству и вести прямую трансляцию. 3 декабря 2025 года рано утром он приехал на улицу, где проживает бывший премьер-министр Нафтали Беннет, припарковался неподалеку, после чего к нему подошли охранники, и он скрылся. Задержали подозреваемого примерно через неделю.

В обвинительном заключении говорится, что Дамсаш часами снимал в Герцлии, фиксировал объекты в Явне и Петах-Тикве, а также ездил в "Каньон а-Захав" в Ришон ле-Ционе и в Ашдод, отправляя куратору видеозаписи поездок. В отдельных эпизодах ему поручали посещать киоски в разных городах, покупать сигареты и напитки и пересылать куратору чеки.

Расследование вели общая служба безопасности (ШАБАК) и полиция. Прокуратура просит суд оставить обвиняемого под стражей до окончания процесса.

Отметим, что Качао Дамсаш – не первый израильтянин, которому иранские "кураторы" указывали Нафтали Беннета в качестве "цели" для наблюдений.