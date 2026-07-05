Десятки израильтян, пытавшихся пройти в Сирию, были задержаны на границе и переданы полиции
время публикации: 05 июля 2026 г., 22:39 | последнее обновление: 05 июля 2026 г., 22:43
Десятки граждан Израиля в воскресенье, 5 июля, попытались пересечь границу и пройти на территорию Сирии.
Пресс-служба Армии обороны Израиля передала, что к месту предполагаемого прорыва границы были отправлены военные, которые задержали граждан и передали их полиции для дальнейшего разбирательства.
ЦАХАЛ осуждает инцидент, подчеркивая, что речь идет о серьезном происшествии, представляющем собой уголовное правонарушение и ставящем под угрозу как самих граждан, так и силы ЦАХАЛа.
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// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 05 июля 2026