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Израиль

Десятки израильтян, пытавшихся пройти в Сирию, были задержаны на границе и переданы полиции

Сирия
ЦАХАЛ
время публикации: 05 июля 2026 г., 22:39 | последнее обновление: 05 июля 2026 г., 22:43
Десятки израильтян, пытавшихся перейти границу с Сирией, задержаны и переданы полиции
Michael Giladi/Flash90

Десятки граждан Израиля в воскресенье, 5 июля, попытались пересечь границу и пройти на территорию Сирии.

Пресс-служба Армии обороны Израиля передала, что к месту предполагаемого прорыва границы были отправлены военные, которые задержали граждан и передали их полиции для дальнейшего разбирательства.

ЦАХАЛ осуждает инцидент, подчеркивая, что речь идет о серьезном происшествии, представляющем собой уголовное правонарушение и ставящем под угрозу как самих граждан, так и силы ЦАХАЛа.

Израиль
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