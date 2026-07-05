Десятки израильтян, пытавшихся пройти в Сирию, были задержаны на границе и переданы полиции

Десятки граждан Израиля в воскресенье, 5 июля, попытались пересечь границу и пройти на территорию Сирии.

Пресс-служба Армии обороны Израиля передала, что к месту предполагаемого прорыва границы были отправлены военные, которые задержали граждан и передали их полиции для дальнейшего разбирательства.

ЦАХАЛ осуждает инцидент, подчеркивая, что речь идет о серьезном происшествии, представляющем собой уголовное правонарушение и ставящем под угрозу как самих граждан, так и силы ЦАХАЛа.