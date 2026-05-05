НДИ: Либерман и Айзенкот общаются, договоренностей пока нет

Пресс-служба партии "Наш дом Израиль" прокомментировала публикации о контактах с лидером партии "Яшар" Гади Айзенкотом по вопросу о совместном участии в выборах.

"Авигдор Либерман и Гади Айзенкот постоянно контактируют и время от времени встречаются. Однако на данный момент нет ничего нового поводу возможности объединения или совместного участия в выборах", - говорится в сообщении пресс-службы, полученном редакцией Newsru.co.il.

"В случае достижения договоренностей или иного развития событий, общественность будет уведомлена", - заявляют в пресс-службе НДИ.

Накануне газета "Маарив" сообщала со ссылкой на источники в партиях НДИ и "Яшар", что встреча двух лидеров состоится на этой неделе. "Мы сделаем то, что правильно с точки зрения интересов блока и приближает победу на выборах. Мы продолжаем работать, еще есть достаточно времени до закрытия списков", - цитирует "Маарив" слова источника, осведомленного о контактах между двумя партиями.

По сведениям Ynet и "Едиот Ахронот", председатель партии "Яшар" Гади Айзенкот и лидер НДИ Авигдор Либерман ведут предварительные переговоры о возможном объединении списков перед выборами в Кнессет.

Контакты начались после объявления о совместном списке Нафтали Беннета и Яира Лапида ("Бэяхад"). В окружении Айзенкота и Либермана считают, что этот шаг открыл новые варианты объединений в "блоке перемен", пишет политический обозреватель Юваль Карни.

По данным "Едиот Ахронот", вопрос о том, кто возглавит возможный список, пока не обсуждался; встреча Айзенкота и Либермана ожидается на этой неделе.