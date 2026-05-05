Смотрич: "Правительство с РААМ страшнее бойни 7 октября"

Министр финансов и глава партии "Ционут Датит" Бецалель Смотрич заявил в интервью радиостанции 103FM, что по его мнению, создание правительства с партией РААМ является "более страшным, чем бойня 7 октября".

Смотрич выступил с резкими нападками на главу блока "Бэяхад" Нафтали Беннета. "Я не дискутирую с тем, кто обещал не создавать правительство с антсионистскими, исламскими силами и нарушил свое слово", - сказал Смотрич.

Его спросили, что, по его мнению, хуже: создание правительства с РААМ или бойня, которая произошла в каденцию нынешнего правительства. Министр финансов ответил, что коалиция с Мансуром Аббасом заметно опаснее. "Бойня 7 октября стала результатом страшного провала, но это тактический провал. Тот, кто сознательно продает государство Израиль его врагам из "Исламского движения", совершает поступок в сто раз худший, чем любой возможный провал, так как провал этот не является результатом злого умысла", - пояснил свою мысль Смотрич.

Позднее министр финансов заявил, что его слова были вырваны из контекста. "Меня спросили, что с политической точки зрения хуже – сознательно из жажды власти и почета идти на создание правительства с ХАМАСом или находиться в правительстве, в каденцию которого произошла страшная бойня. На этот вопрос я ответил", - сказал Смотрич.

Глава партии РААМ Мансур Аббас опубликовал заявление, в котором обвинил Смотрича в отсутствии уважения к памяти жертв. "Это жалкое и аморальное высказывание. В самый худший день "правительства перемен" – оно было во сто крат лучше "правительства 7 октября" с участием Смотрича", - заявил Аббас.