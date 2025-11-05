x
05 ноября 2025
05 ноября 2025
05 ноября 2025
последняя новость: 22:14
05 ноября 2025
Израиль

Ром Браславски первым из заложников-мужчин рассказал о пережитом в плену сексуализированном насилии

Сексуальное насилие
Заложники
время публикации: 05 ноября 2025 г., 21:43 | последнее обновление: 05 ноября 2025 г., 21:53
Ром Браславски первым из заложников-мужчин рассказал о пережитом в плену сексуализированном насилии
Кадр из видео "Исламского джихада"

Израильский заложник Ром Браславски, который провел два года в плену у террористов и был освобожден группировкой ХАМАС в рамках последней сделки, дал интервью программе "а-Цинор" 13-го израильского телеканала и рассказал о перенесенных издевательствах.

"Я не люблю об этом говорить, это тяжело. Такого даже нацисты не делали. Я молился, чтобы это прекратилось. Каждый день я говорил себе, что выжил в аду еще один день, а завтра проснусь – все по новой. Это не закончилось. Я встретил дьявола", – цитирует его Daily Mail.

"Меня полностью раздели, включая трусы. Связали. Я был разорван на клочки, меня не кормили, я умирал. Там было сексуализированное насилие. Их целью было унизить меня, лишить человеческого достоинства. Вот что они делали", – заявил он, признавшись, что такое повторялось неоднократно.

Ром стал первым заложником-мужчиной, нашедшим в себе силы рассказать о пережитом им сексуализированном насилии. Ранее об этом говорили только женщины. Так, Илана Грицевски, похищенная террористами 7 октября вместе со своим женихом Матаном Ценгаукером и освобожденная 30 ноября 2023 года, поделилась выпавшим на ее долю с членами Совета безопасности ООН.

"Меня схватили за волосы, избили, пытались снять видео... я умоляла их не насиловать меня и не убивать. Меня бросили на мотоцикл, и по пути я подвергалась сексуальному насилию до тех пор, пока не потеряла сознание", – рассказала она.

