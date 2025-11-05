ЦАХАЛ опроверг сообщения о местонахождении останков Адара Голдина

После того как ведущие израильские СМИ сообщили, что останки младшего лейтенанта Адара Голдина находятся в туннеле в Рафиахе, пресс-служба ЦАХАЛа опубликовала опровержение. "ЦАХАЛ не располагает данными об удержании останков Адара Голдина террористами в туннеле в районе Рафиаха. Такие публикации наносят вред семье Голдин", – говорится в заявлении армии.

Ранее 11-й, 12-й и 13-1 телеканалы, а также многие радиостанции процитировали источник в Иерусалиме, утверждавший, что тело Голдина удерживается в туннеле на востоке Рафиаха, где оказались в ловушке 150 боевиков ХАМАСа. Источник утверждал, что ЦАХАЛ воздерживается от нанесения удара по туннелю из опасений сделать невозможным возвращение останков.

3 ноября журналист Ynet Амир Этингер написал со ссылкой на источники, что премьер-министр Нетаниягу рассматривает возможность позволить запертым в туннеле террористам пройти в часть сектора, контролируемую ХАМАСом. Против этого выступает министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир, требующий ликвидировать или захватить террористов.

Лейтенант Адар Голдин погиб в бою 1 августа 2014 года во время операции "Нерушимая скала" в Рафиахе – боевики ХАМАСа похитили его из туннеля. Военный раввинат признал его погибшим, и в Израиле были проведены похороны фрагментов останков, однако тело продолжает удерживаться террористами в Газе.