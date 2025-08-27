Экс-заложница ХАМАСа Илана Грицевски выступила перед Советом безопасности ООН

Илана Грицевски, похищенная террористами 7 октября вместе со своим женихом Матаном Ценгаукером, и освобожденная 30 ноября 2023 года, выступила перед членами Совета безопасности ООН.

"Я стою здесь не только за себя, но и от имени тех, кто все еще находится в плену, и от имени тех, кто был жестоко убит и заставлен молчать навсегда", — с этих слов она начала свое выступление.

Илана рассказала о своем детстве в Мексике, о семье, школе, о работе добровольцем в международных организациях. "Но когда они были мне больше всего нужны, их не было рядом", - сказала она. "В 16 лет я репатриировалась в Израиль одна, чтобы чувствовать себя в безопасности. В Нир-Озе я построила вместе с Матаном дом, открыли пекарню и построили теплицу, но 7 октября все рухнуло".

Илана Грицевски рассказала о "черной субботе" и о своем похищении террористами: "Меня схватили за волосы, избили, пытались снять видео... я умоляла их не насиловать меня и не убивать. Меня бросили на мотоцикл, и по пути я подвергалась сексуальному насилию до тех пор, пока не потеряла сознание. А придя в себя, она обнаружила, что "наполовину обнажена и окружена боевиками".

Грицевски рассказала о страшных условиях, в которых находилась: "Я похудела на 12 килограммов, без лекарств, под постоянным психологическим терроризмом. Каждая ложка хумуса была возможна только после того, как террористы съедят мясо и рис". Все 55 дней плена она была совершенно бесправна: "Они определяли, когда мне говорить, когда идти в туалет, когда спать".

Она завершила свое выступление обращением к членам Совета безопасности: "Люди видят меня и думают: она свободна. Но травма не исчезает после освобождения… До тех пор, пока все заложники не вернутся, ни один из нас не будет по-настоящему свободен. Я здесь за тех, кто все еще в плену, за тех, кто нуждается в справедливости. Мы должны вернуть их домой - не завтра, не в будущем, а сейчас".

Илана Грицевски – одна из немногих переживших сексуализированное насилие заложниц, которая рассказывает о своем опыте – прежде всего, чтобы добиться освобождения остальных похищенных. Ее возлюбленный Матан Ценгаукер все еще остается в плену террористов, и Илана активно борется за освобождение Матана и остальных заложников.