"Ционут Датит" отказывается голосовать с коалицией до закона о льготах для резервистов

Фракция "Ционут Датит" объявила о своем отказе голосовать вместе с коалицией из-за нежелания партии "Ликуд" продвигать законопроект министра финансов Бецалеля Смотрича о предоставлении налоговых льгот резервистам.

"Ционут Датит" обещает не поддерживать законы правительственной коалиции вплоть до принятия закона о налоговых льготах для резервистов во втором и третьем чтениях.