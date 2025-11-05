"Ционут Датит" отказывается голосовать с коалицией до закона о льготах для резервистов
время публикации: 05 ноября 2025 г., 16:30 | последнее обновление: 05 ноября 2025 г., 16:30
Фракция "Ционут Датит" объявила о своем отказе голосовать вместе с коалицией из-за нежелания партии "Ликуд" продвигать законопроект министра финансов Бецалеля Смотрича о предоставлении налоговых льгот резервистам.
"Ционут Датит" обещает не поддерживать законы правительственной коалиции вплоть до принятия закона о налоговых льготах для резервистов во втором и третьем чтениях.
Ссылки по теме