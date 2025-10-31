x
31 октября 2025
31 октября 2025
31 октября 2025
последняя новость: 08:25
31 октября 2025
Израиль

Опрос "Maaрива": оппозиция набирает 61 мандат

Опрос
время публикации: 31 октября 2025 г., 07:58 | последнее обновление: 31 октября 2025 г., 08:00
Опрос "Maaрива": оппозиция набирает 61 мандат
https://www.newsru.co.il/israel/26oct2025/opros_0014.html

Согласно еженедельному пятничному опросу, проводимому компанией "Лазар Михкарим" по заказу газеты "Mаарив", если бы выборы в Кнессет состоялись сегодня, партия "Ликуд" набрала бы 25 мандатов.

Партия "Беннет 2026" набирает 21 мандат, "Демократим" во главе с Яиром Голаном – 12 мандатов, НДИ – 10 мандатов.

У ШАС, "Еш Атид" Яира Лапида и "Яшар" Гади Айзенкота – по девять мандатов, у "Яадут а-Тора" и "Оцма Йегудит" – по 7, у ХАДАШ-ТААЛ – 6, у РААМ – 5.

"Ционут Датит" Бецалеля Смотрича, "Кахоль Лаван" Бени Ганца, "Милуимниким" Йоаза Генделя и БАЛАД не проходят электоральный барьер.

При таком раскладе у правящей коалиции 48 мандатов, у оппозиционных еврейских партий – 61 мандат, у арабских партий – 11 мандатов.

