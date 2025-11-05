Трое арестованы по подозрению в принуждении несовершеннолетней к проституции

Сотрудники полиции Тель-Авива задержали пару, молодого человека в возрасте 22 лет и его 19-летнюю подругу, а также 16-летнюю девушку, по подозрению в сутенерстве и вовлечении 15-летней девочки в проституцию.

Полиция занималась расследованием сообщений о том, что на несовершеннолетнюю девочку из центральной части страны оказывают давление, принуждая ее заниматься проституцией.

Следователи установили подозреваемых, которые занимались сутенерством. Один из подозреваемых, в частности, отвез девочку в гостиницу и приводил клиентов, с которыми девочка должна была заниматься сексом, передавая полученные деньги подозреваемому.

В четверг, 6 ноября, подозреваемые предстанут перед судом для рассмотрения вопроса о продлении их содержания под стражей.