x
05 октября 2025
|
последняя новость: 18:33
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
05 октября 2025
|
05 октября 2025
|
последняя новость: 18:33
05 октября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

В результате ДТП на 4-м шоссе тяжело травмирован мотоциклист

ДТП
время публикации: 05 октября 2025 г., 17:23 | последнее обновление: 05 октября 2025 г., 17:23
В результате ДТП на 4-м шоссе тяжело травмирован мотоциклист
Пресс-служба МАДА

На 4-м шоссе, в районе развязки Хорошет, произошла авария с участием грузового автомобиля и мотоцикла. Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" передали, что мотоциклист (мужчина примерно 30 лет) получил множественные травмы.

Пострадавший в тяжелом состоянии доставлен в больницу "Гилель Яфе" в Хадере.

Дорожная полиция расследует обстоятельства ДТП.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 05 октября 2025

На шоссе 412 разбился мотоциклист, врачи борются за его жизнь
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 05 октября 2025

ДТП в Бейт-Шемеше, тяжело травмирована женщина
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 04 октября 2025

ДТП в Западной Галилее, пострадали два мотоциклиста