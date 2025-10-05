В результате ДТП на 4-м шоссе тяжело травмирован мотоциклист

На 4-м шоссе, в районе развязки Хорошет, произошла авария с участием грузового автомобиля и мотоцикла. Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" передали, что мотоциклист (мужчина примерно 30 лет) получил множественные травмы.

Пострадавший в тяжелом состоянии доставлен в больницу "Гилель Яфе" в Хадере.

Дорожная полиция расследует обстоятельства ДТП.