В результате ДТП на 4-м шоссе тяжело травмирован мотоциклист
время публикации: 05 октября 2025 г., 17:23 | последнее обновление: 05 октября 2025 г., 17:23
На 4-м шоссе, в районе развязки Хорошет, произошла авария с участием грузового автомобиля и мотоцикла. Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" передали, что мотоциклист (мужчина примерно 30 лет) получил множественные травмы.
Пострадавший в тяжелом состоянии доставлен в больницу "Гилель Яфе" в Хадере.
Дорожная полиция расследует обстоятельства ДТП.
