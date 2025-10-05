На шоссе 412 разбился мотоциклист, врачи борются за его жизнь

В службу скорой помощи "Маген Давид Адом" по округу Аялон поступило сообщение о мотоциклисте, который пострадал в результате ДТП на шоссе 412 неподалеку от перекрестка Бейт-Даган.

Фельдшеры и парамедики МАДА оказали пострадавшему, мужчине около 40 лет, неотложную помощь на месте происшествия, после чего эвакуировали его в больницу "Шамир Асаф а-Рофэ" в тяжелом и нестабильном состоянии.

Сообщается, что у мотоциклиста сильная черепно-мозговая травма.