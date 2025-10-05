В Израиле опасаются, что ХАМАС до смерти закормит заложников перед освобождением

Новостная служба N12 сообщила, что в офисе координатора по делам пленных и пропавших без вести опасаются, что перед освобождением ХАМАС попытается "откормить" голодавших долгое время заложников и это может привести к серьезным проблемам с их здоровьем, вплоть до смерти.

Координатор по делам заложников бригадный генерал запаса Галь Хирш попросил главу представительства "Красного Креста" в регионе Джулиана Ларисона проследить за тем, чтобы выход из голодовки производился правильно. Он передал составленную специалистами министерства здравоохранения Израиля инструкцию, в которой расписано, как правильно кормить заложников. Гирш отметил, что инструкция была составлена после того, как освобожденные из плена рассказывали о том, что перед освобождением они начали получать намного больше еды.