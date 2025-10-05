x
Израиль

СМИ: ХАМАС передал Израилю список живых и погибших заложников

США
Заложники
ХАМАС
Израиль
время публикации: 05 октября 2025 г., 19:36 | последнее обновление: 05 октября 2025 г., 19:43
Avshalom Sassoni/Flash90

Источник в ХАМАСе сообщил саудовскому телеканалу "Аль-Арабия", что группировка передала посредникам список живых и погибших заложников, удерживаемых в секторе Газы.

По словам источника, боевики ХАМАСа в секторе Газы начали сбор тел погибших заложников для передачи Израилю, но поисковые работы затруднены продолжающимися боевыми действиями. ХАМАС обратился через Египет к Израилю с просьбой прекратить бомбардировки в районах, в которых ведется поиск.

Источник также заявил, что ХАМАС через Катар получил от США гарантии того, что в рамках сделки израильские войска будут выведены из сектора Газы. В свою очередь ХАМАС согласился передать оружие палестинско-египетскому органу, который будет находиться под международным контролем.

На вопрос о том, покинут ли лидеры ХАМАСа сектор Газы, собеседник телеканала ответил, что каждый из лидеров будет решать это самостоятельно.

